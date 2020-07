Maioria dos estudantes quer que Enem aconteça em maio de 2021

publicidade

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não têm uma data definida, mas estudantes optaram pelo mês de maio conforme anunciou na manhã desta quarta-feira o secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Antonio Paulo Vogel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.

As novas datas foram escolhidas por 20% pelos candidatos inscritos que participaram de uma enquete online realizada pelo Inep entre os dias 20 e 30 de junho - cerca de 1,1 milhão participaram. O MEC deu três opções de datas para os candidatos, que poderiam escolher entre dezembro, janeiro ou maio de 2021.

Pelos estudantes, as provas impressas seriam realizadas nos dias 2 e 9 de maio de 2021 e digital nos dias 16 e 23 de maio de 2021. Sendo realizada em maio, o primeiro semestre seria perdido.

"Os estudantes querem a realização do exame seja em 2021 e isso será levado em conta, mas vamos conversar com os secretários para entender como será o retorno das aulas nos estados para definir uma nova data", explica Alexandre Lopes.

De acordo com Antonio Paulo Vogel, "a nova data será definida após o MEC ouvir entidades ligadas à educação como o Conselho de Secretários de Educação dos Estados (Consed) assim como as entidades do ensino superior."

O presidente do Inep também informa que a nova data será definida após o diálogo com essas entidades e será divulgada em três semanas. "As universidades precisam data do Enem para definir e programar a data de seus vestibulares como ocorre com a USP e Unicamp, por exemplo."

O edital previa que as provas seriam realizadas em novembro tanto na versão tradicional impressa como no modelo digital, mas o MEC decidiu adiar o Enem por conta da pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, 5,8 milhões de estudantes se inscreveram no Enem 2020. Nesta edição, o Inep fará provas em dois formatos: a tradicional em papel e digital — 96.086 candidatos optaram, no momento da inscrição, por fazer as provas em computadores. O MEC pretende aplicar o Enem em um formato 100% online até 2026.

O MEC ainda estuda com o ministério da Saúde como será aplicada a prova com segurança, uma vez que não é possível ter aglomeração por conta da pandemia.

Na coletiva, o MEC também anunciou que a prova do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) será realizada apenas em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, mas o cronograma ainda será definido junto às instituições do ensino superior.