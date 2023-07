Caderno de Pós-Graduação: cursos abrem portas no mercado

publicidade

Mais que um título a agregar no currículo, quem decide cursar uma pós-graduação dá continuidade ao seu desenvolvimento profissional e pessoal, ao crescimento acadêmico, e abre possibilidade de vivenciar novas experiências e expandir a rede de relações. Este “próximo passo após a graduação” também se caracteriza como um elo, entre conhecimentos já adquiridos até o término do Ensino Superior e habilidades ainda almejadas pelos profissionais.

Para a coordenadora de Ensino Superior do Senac-RS, Maria da Graça Sanchez, o diploma de pós-graduação abre possibilidades de ascendência profissional. “Quem faz especialização demonstra interesse e vontade de estar sempre atualizado, e é bem visto em processos seletivos.”

A diretora de Captação e Novos Negócios da Universidade Feevale, Tamires Becker, ressalta a importância da aprendizagem continuada, em formação acadêmica que se qualifica, aprofunda, atualiza, amplia mercados, renda e, por vezes, ainda ruma a outros setores de interesse.

Já a superintendente Assistencial e de Educação do Hospital Moinhos de Vento, Vania Röhsig, salienta a responsabilidade de formar e qualificar grandes profissionais do futuro, aptos a atuar e prontos para ajudar a redefinir a saúde no Brasil.

Na Universidade de Passo Fundo (UPF), os coordenadores de cursos Jacqueline Ahlert e Daniel Confortin destacam a preocupação com a oferta de estudos relevantes, inéditos, e que ofereçam uma formação qualificada e culturalmente aberta.

O investimento em estudos de pós-graduação também tem sido foco de iniciativas federais. A mais recente é novo Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), previsto para ser formalizado até o final do ano. A proposição visa definir metas para políticas de pós-graduação, pesquisa e formação de pessoal, para os próximos cinco anos no Brasil.

A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Mercedes Bustamante, adianta prioridades, como ações para a redução de desigualdades, formação de professores e melhorias na relação da pós-graduação com demandas da sociedade. O plano ainda é debatido internamente e passará pela análise do Conselho Superior da Capes, para ser aprovado.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José