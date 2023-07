Mulheres são maioria nos cursos de pós-graduação

publicidade

Cerca de 65,6% dos estudantes de pós-graduação são mulheres; e, pelo menos, 74% do total possuem algum tipo de bolsa de estudo. Os dados foram revelados pelo “Dossiê Florestan Fernandes – Pós-Graduação e Trabalho no Brasil”, realizado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), em parceria com o Centro de Estudos e Memória da Juventude (CEMJ). O levantamento foi apresentado dia 24/7, na Universidade Federal do Paraná, no 18º Encontro Nacional de Jovens Cientistas, promovido em conjunto com a 71º Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Entre as análises feitas, foi aplicado um questionário on-line, com 29 perguntas, entre 12/6 e 3/7 deste ano. Foram 2.543 respostas válidas, dadas por integrantes da rede da ANPG.

A partir dos dados, foi constatado que, do total de participantes, 74% têm bolsa de estudo e, destes, mais da metade (56%) alegam ter bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). De acordo com o Dossiê, isso “reafirma a importância das instituições públicas de fomento à pesquisa e desenvolvimento científico”.

Quando se refere à raça/cor, ainda é possível observar discrepâncias no acesso a este grau de ensino. A maior parte são pessoas brancas (58,4%), seguidas por pardas (26,3%) e pretas (11,5%). As pessoas indígenas representam 0,4%; e as amarelas, 0,9%. Ainda, 1,7% não se identificaram; e 0,8% assinalaram “outro”. Assim, o documento avalia que essa desigualdade precisa “ser enfrentada por políticas educacionais que promovam acesso e permanência”. E ressalta a urgência de embasar políticas públicas que criem uma “cesta de direitos aos pós-graduandos”. Para o presidente da ANPG, Vinícius Soares, a luta por essa conquista é um investimento fundamental.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José