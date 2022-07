PUCRS: on-line ajustado e formação qualificada

publicidade

A forte oferta de cursos de pós-graduação on-line, mesmo antes da pandemia, facilitou a continuidade de estudos na Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), em Porto Alegre. Assim, com o novo cenário – que exigiu aulas virtuais, por orientação da Saúde, para evitar a propagação da Covid-19 – a Universidade não precisou de maiores ajustes para se adaptar.

“Rapidamente, entregamos aos alunos o acesso para que continuassem a formação de forma qualificada”, destaca a diretora de Educação Continuada da PUCRS, Renata Bernardon. Desde 2017, informa que a Universidade oferece essa modalidade de ensino, percebendo que a pandemia contribuiu para que o aluno buscasse essa possibilidade; e diz que foram mantidas as mesmas taxas de crescimento.

Responsável pelos cursos de especialização e MBA (Master Business Administration) – lato sensu –, Renata revela que a universidade redirecionou a oferta presencial. “Nos organizamos para atender a demanda dos alunos que querem um contato síncrono com o professor”, aponta, revelando que houve maior aprendizagem no setor. E assinalou que o aluno presencial não aderiu muito ao modelo remoto.

A PUCRS oferece 170 cursos de especialização e MBA, com duração média de um ano a um ano e meio, on-line e presencial. A demanda inclui diversas áreas do conhecimento, com grande procura em Psicologia, Liderança e Tecnologia; e faixa etária variada na procura por cursos. “Percebemos que o modelo intermediário vem surgindo, e avaliamos a melhor carga horária do síncrono e do presencial. Mas essa experiência não veio para ficar 100%, pois os alunos desejam o contato humano, ainda mais na especialização, na qual a troca de experiência e de vivência é muito importante”, analisa.

Em pós-graduação lato sensu, Renata afirma que o foco é o mercado de trabalho. “O aluno quer uma prática efetiva. Precisamos de profissionais consistentes e com conhecimento. E nossas pós-graduações contribuem para a formação de alunos nesse sentido”, assegura. Em stricto sensu (mestrado e doutorado), as inscrições vão até 11/7. Já em lato sensu (especialização e MBA), informes no site.