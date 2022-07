Tecnologia aliada das especializações

publicidade

Público jovem e profissionais experientes têm buscado estudos de pós-graduação, que, cada vez mais, estão sendo ampliados em oferta e variadas áreas de conhecimento. Além de qualificar acadêmicos, os cursos – sejam de especialização, MBA, mestrado ou doutorado – expandem e aprofundam segmentos, favorecendo atualização, inserção ou, até, novos mercados de trabalho. Aliar atividades práticas e inserir tecnologias de ponta são atrativos, assim como a busca por pesquisas de interesse e aplicabilidade social.

Alavancar a carreira, em movimentos para conquistas na própria empresa; busca por melhorias na profissão que já exerce; encontro de novos interesses em áreas afins; assim como capacitações e atualizações para se manter e para abrir mercados também formam o perfil do candidato aos cursos de pós.

A pandemia movimentou as instituições de Ensino Superior no RS, conectadas à demanda dos estudantes e ao contexto contemporâneo. Muitas fizeram ajustes, outras deram continuidade e algumas exploraram de maneiras novas o ensino virtual.

Este Caderno especial informa, entre outras questões, sobre tecnologia, com ferramentas on-line que auxiliam no aprendizado; pluralidade, em cursos variados que atraem alunos de diferentes faixas etárias; e explicita as modalidades que os estudos de pós abrangem e se dedicam, mostrando as formas de especialização hoje oferecidas nas instituições.