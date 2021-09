Porto Alegre abre rematrícula para alunos da rede municipal de ensino nesta terça-feira

publicidade

O processo de rematrícula para os alunos da rede municipal de ensino de Porto Alegre inicia nesta terça-feira. Diferente do ano anterior, a renovação da vaga para o ano letivo de 2022 será feita presencialmente pelos pais e responsáveis pelos estudantes já matriculados. O prazo vai até 8 de outubro, para educação infantil, e até 29 de outubro, para os demais níveis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), estão dispensados da presencialidade os pais dos alunos que já compareceram às escolas durante o chamamento promovido pela pasta para confirmação do retorno às instituições de ensino entre 2 e 20 de agosto deste ano.

Para efetuarem o processo de rematrícula (tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental e médio), os familiares e responsáveis deverão comparecer às escolas com documento de identificação e comprovante de endereço. A garantia da vaga será feita mediante assinatura e registro do número de CPF do responsável pelas informações no relatório denominado “Relação de Alunos para Rematrícula”, disponível no Sistema de Informações Educacionais (SIE) e efetivação da matrícula do aluno na respectiva turma, para o ano seguinte, no Sistema de Informações Educacionais.

No caso do ensino médio, os estudantes que estão matriculados, frequentando as aulas e desejam seguir seus estudos nas escolas da rede municipal de ensino, terão garantida a oferta de matrícula, segundo cronograma que vai até 2023. Já para os estudantes que estão matriculados, frequentando os cursos técnicos e desejam seguir seus estudos nas escolas muncipais, será garantida a oferta de matrícula, segundo um cronograma que termina em 2022.

O ingresso de alunos novos, visando ao primeiro ano do ensino médio, contudo, ficará limitado apenas a vagas para o Curso de Magistério (Formação de Professores).

A portaria alerta, ainda, que a não participação no processo de rematrícula pelas partes interessadas terá como consequência a perda da garantia de vaga na mesma escola em que o aluno se encontra matriculado, em 2021.

“Estima-se que devido à pandemia muitos alunos abandonaram os estudos, por isso, a importância desse processo de rematrícula ser presencial. Queremos saber a situação de todos os nossos estudantes, sem deixar nenhum aluno para trás, evitando assim, a evasão escolar”, explicou a secretária Janaina Audino.