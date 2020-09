Prefeitura avalia positivamente o acolhimento de alunos no Colégio Militar em Porto Alegre

publicidade

Os protocolos de segurança adotados pelo Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) na retomada das atividades presenciais foram avaliadas positivamente pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. Na manhã desta quarta-feira, o chefe do Executivo municipal acompanhou o acolhimento dos alunos do 2º ano do Ensino Médio. O prefeito estava acompanhado dos secretários municipais de Educação, Adriano Naves de Britto, e da Saúde, Pablo Stürmer, e participaram das atividades que acontecem na instituição de ensino desde o começo desta semana.

“O Colégio Militar tem uma estrutura diferenciada, com muito mais recursos financeiros, de estrutura, capacidade técnica e disciplina para que possa servir como modelo dentro da pandemia da Covid-19. Vamos fazer uma avaliação dos protocolos para vermos o que é viável no restante das redes pública e privada”, afirmou.

Os estudantes, que ainda estão assistindo às aulas exclusivamente no ambiente virtual, foram convidados para palestras de orientação quanto ao combate à Covid-19 no retorno definitivo, marcado para o dia 13 de outubro. Há, também, mudanças na organização do prédio, já que as turmas foram divididas para garantir o distanciamento entre os alunos.

O secretário de Educação da Capital, Adriano Naves de Brito, destacou que a diferença de estrutura do colégio militar não limita o retorno nas outras instituições de ensino porque os protocolos propostos pela prefeitura são eficazes, simples e replicáveis. “A retomada da Educação Infantil, do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissionalizante acontece no próximo dia 5 de outubro”, ressaltou.

Segundo Pablo Stürmer, o acolhimento do Colégio Militar mostrou que eles estão extremamente preparados e com todos os protocolos relativos a higienização, distanciamento, ventilação dos ambientes, espaço entre os estudantes e todas condutas a serem adotadas em caso de algum caso sintomático. "O Colégio Militar está preparado para a retomada das atividades como um projeto piloto que a gente pretende expandir logo em sequência para outras escolas da cidade no quesito saúde", acrescentou.

A atividade de acolhimento no Colégio Militar começou na segunda-feira com os estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Na terça-feira, foi a vez dos 8° e 9° anos do Ensino Fundamental. Na quinta-feira, será vez dos alunos dos 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental e na sexta-feira do 1º Ano do Ensino Médio.

O Colégio Militar foi escolhido pela prefeitura de Porto Alegre para servir de projeto piloto na aplicação das regras de segurança no combate ao coronavírus no retorno às aulas, pois oferece estrutura e tem condições de assumir os riscos neste momento. Medida semelhante havia sido tomada com os eventos-testes na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e no auditório Araújo Vianna.