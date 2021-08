Professor Nilson Lage morre aos 84 anos em Santa Catarina

publicidade

O professor e jornalista Nilson Lage morreu na noite dessa segunda-feira em Santa Catarina. Ele tinha 84 anos e lutava contra um câncer no pulmão. O anúncio foi feito nesta terça pela família, nas redes sociais.

De acordo com parentes, em respeito à vontade de Lage, não será realizado velório. O corpo do professor será cremado na tarde hoje, no Crematório Catarinense, em Palhoça.

Nascido em 1936, Lage tornou-se mestre em Comunicação, doutor em Linguística e Filologia. Foi professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e aposentou-se 2006 como professor titular do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.

Lage é autor de obras como "A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística". Também escreveu "A linguagem jornalística", "Teoria e técnica do texto jornalístico" e "A estrutura da notícia". Ele trabalho em jornais como o Diário Carioca, O Globo, Última Hora e Manchete.