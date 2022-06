Projeto científico do Rio Grande do Sul leva medalha de ouro no México

publicidade

Retornou com medalha de ouro, da Infomatrix World Finals, a estudante Anny Mayumi Fujimoto. A jovem, de 18 anos, do Curso Técnico em Química, da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Ela participou do evento de excelência profissional e cooperação intercultural, da Sociedade Latino-Americana de Ciência e Tecnologia, na Universidade Autônoma de Guadalajara (México), na última segunda-feira.

Anny venceu na categoria “Projetos Científicos”, com o estudo “Avaliação da Atividade Antifúngica do Extrato Alcoólico de Spirulina platensis frente ao Aspergillus spp”, que investiga a ação de um antifúngico que pode auxiliar no tratamento de doenças, como aspergilose (infecciosa pulmunar). O trabalho é orientado por Maria Angélica Thiele Fracassi.

Por meio do Prêmio Killing de Tecnologia, Anny competiu na feira internacional, que reuniu jovens pesquisadores de 22 países.