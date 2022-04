Provas do Enem ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro

publicidade

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizará as provas da versão impressa nos dias 13 e 20 de novembro. A confirmação das datas foi informada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. Os dias e outras informações da versão digital ainda não foram apresentadas pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições começam no dia 10 de maio e se encerram no dia 21.

Veja Também

No ato da inscrição o estudante deve escolher qual formato irá fazer na prova: digital ou impressa. No site, é reforçado que, mesmo optando pela opção informatizada, é necessário se deslocar para o local da prova indicada pelo participante, pois não há alternativa de realizar o exame em casa.

Os estudantes vão realizar provas de quatro áreas de conhecimento, além da redação. No momento da inscrição o aluno também deve decidir qual língua estrangeira será aplicada na prova individual. Ao todo, são 180 questões objetivas.

Pedido de isenção

Termina nesta sexta-feira o prazo de apresentação de recursos para os estudantes que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela aplicação do teste.

Na mesma data também acaba o prazo para a apresentação de recursos dos candidatos que não tiveram as justificativas de ausência nas provas do Enem 2021 aceitas pelo instituto. Os resultados dos pedidos de isenção e a lista de candidatos que não fizeram a prova, apesar de terem conseguido a isenção para o Enem 2021, foram publicados pelo Inep no dia 22 de abril, na Página do Participante. É também por meio dessa página que a formalização do recurso deve ser feita. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados no dia 6 de maio.

A aprovação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição no Enem 2022 e das justificativas de ausência no exame de 2021 não garante a inscrição, alerta o Inep. “Os interessados em realizar o Enem 2022, isentos ou não, deverão fazer a inscrição na Página do Participante, tendo como referência edital específico, ainda a ser publicado pelo Inep”, informa o órgão.