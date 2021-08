Secretaria da Educação do RS abre processo de contratação temporária de 4 mil professores

publicidade

O processo para a contratação temporária de 4 mil professores foi iniciado pela Secretaria Estadual da Educação nesta segunda-feira. Os docentes, que atuarão em escolas de todo o Rio Grande do Sul, deverão lecionar as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Conforme o governo do Estado, os educadores irão suprir a demanda do aumento da carga horária das matérias, algo que ocorrerá neste segundo semestre. A colocação de mais horários se justifica para a recuperação e aceleração da aprendizagem de alunos afetados pela pandemia do coronavírus.

O professores inscritos em processos anteriores, iniciados em 2019, 2020 e até mesmo neste ano terão dois dias para manifestar o interesse a partir da divulgação da vaga disponível. Para isso, é necessário manter o cadastro atualizado e estar atento ao e-mail que receberão com a disponibilidade do posto.

A manifestação de interesse se dará através do e-mail recebido pelo candidato. Apenas aqueles que não receberem a divulgação via e-mail (os inscritos em 2019), deverão entrar em contato diretamente com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de abrangência de sua região, conforme as especificações do edital.