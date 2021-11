Senado fará audiência pública com coordenadores do Inep

publicidade

A Comissão do Senado do Futuro aprovou na última quinta-feira um requerimento para a realização de uma audiência pública com os coordenadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para ouvir os servidores da autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC) sobre a demissão em massa às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os senadores também solicitaram que o Inep preste esclarecimentos previamente. O pedido partiu do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e ainda não há uma data marcada para a sessão.

Na última segunda-feira, pelo menos 33 servidores pediram exoneração dos cargos que exerciam no Inep alegando falta de gestão e assédio moral. O Inep é responsável pela realização de exames como o Enem, que deve ser realizado nos dias 21 e 28, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) marcado para este domingo, além fazer o levantamento de dados fundamentais para a distribuição de recursos.

Danilo Dupas, presidente do Inep, participou de uma audiência na Câmara para prestar esclarecimentos sobre as demissões e principalmente com relação às denúncias de assédio moral. Dupas garantiu a realização dos exames, mas não esclareceu as acusações dos funcionários.

