Ufrgs adia retorno presencial restrito para 7 de fevereiro

A Ufrgs informou, na tarde desta terça-feira, o adiamento do retorno restrito das atividades presenciais na universidade, por conta do avanço da ômicron na pandemia de Covid-19. Conforme portaria do gabinete do reitor, a volta às salas de aula e demais atividades começará a ocorrer em 7 de fevereiro.

Inicialmente, conforme a Portaria n. 5851/2021, a data prevista era 17 de janeiro. O novo documento estabelece as diretrizes para retorno gradual às atividades presenciais e destaca que o início do semestre letivo 2021/2 permanece em 17 de janeiro, conforme o calendário acadêmico.

De acordo com nota oficial, "as atividades deverão respeitar as diretrizes gerais de retorno à presencialidade elaboradas pelo Comitê Covid/UFRGS, que se reuniu na segunda-feira, dia 10, e sugeriu o adiamento do retorno presencial".

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) emitiu o Ofício n. 001/2022 com orientações às unidades acadêmicas para atualização dos cronogramas de atividades presenciais previstas nos Planos de Ensino Adaptados, considerando a nova data de 7 de fevereiro.