Ufrgs permanece entre as melhores universidades do Brasil, mostra ranking

A Center for World-Class Universities (CWCU), da Universidade Shanghai Jiao Tong, na China, divulgou, nesta terça-feira, os resultados do Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Edição 2022. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) aparece na posição global na faixa de 401 a 500; e na 3ª posição nacional. Está empatada, na mesma faixa, com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp).

As melhores instituições brasileiras são a Universidade de São Paulo/USP (1ª Nacional e Faixa Global, na 101 a 150) e a Universidade Estadual de Campinas/Unicamp (2ª Nacional e Faixa Global, 301 a 400).

Completam o grupo das dez melhores instituições brasileiras de Ensino Superior outras quatro empatadas na 7ª posição nacional: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Universidade Federal de Viçosa (UFV). Estas ranqueadas globalmente entre 601 e 700 posto. No país, são 21 instituições de Ensino Superior que estão no ranking das mil melhores universidades do mundo.

Em nível mundial, as três primeiras posições destacadas são dos Estados Unidos: a Universidade de Harvard, a Universidade de Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).