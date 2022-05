UFRGS suspende aulas em razão do alerta de ciclone

publicidade

Assim como outras instituições de ensino do Estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) anunciou nesta terça-feira a suspensão das atividades por conta do alerta do ciclone Yakecan, que pode trazer ventos acima dos 100 km/h. A medida vale após o meio-dia.

“O documento indica que não haverá prejuízo do Calendário Acadêmico. O disposto na portaria não se aplica às atividades consideradas essenciais, sejam de caráter permanente, temporário ou eventual, conforme critério das Direções das Unidades e Órgãos da Administração Central”, completa a universidade em nota.

A UFRGS também informou, através da Divisão de Alimentação da PRAE, que não será servido jantar nos Restaurantes Universitários nesta terça-feira. O almoço será servido normalmente. Mais cedo, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) também anunciou a suspensão das aulas. A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, anunciou a mesma medida.

Municípios suspendem aulas

A prefeitura de Porto Alegre anunciou também a suspensão de aulas da rede municipal nos turnos da tarde e noite de hoje por conta do alerta do ciclone Yakecan. Segundo a administração municipal, a medida foi tomada como forma de preservar a segurança dos alunos e das equipes de ensino. A decisão, conforme a Capital, também vale para instituições conveniadas.

A medida também tem sido adotada em cidades da Região Metropolitana, como Gravataí, Cachoerinha, Glorinha, Alvorada e por outros municípios do estado.