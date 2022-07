Unisinos confirma encerramento de 12 cursos de mestrado e doutorado por impactos da crise econômica

publicidade

O ensino superior gaúcho foi impactado na noite de quinta-feira com a decisão da Unisinos de encerrar 12 cursos de mestrado e doutorado de seu Programa de Pós-Graduação (PPG). Nesta sexta, a instituição emitiu nota oficial em que confirma a descontinuidade e explica as razões da ação. Entre os motivos alegados estão a crise econômica, motivada pela pandemia da Covid-19, e a redução nas matrículas e no financiamento público no ensino superior em todo o país.

"O contexto do ensino superior brasileiro mudou radicalmente ao longo dos últimos anos. Houve significativa redução do número de matrículas, resultado da crise econômica do país, da redução expressiva de financiamento público para o ensino superior e da pandemia", diz trecho do comunicado. Conforme a Unisinos, a escolha visa o equilíbrio financeiro e o crescimento sustentável nos próximos anos.

Os alunos com os cursos em andamento não serão prejudicados. "Lhes será garantida a continuidade do curso até que concluam sua formação". Os cursos encerrados são Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação, Economia, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Geologia, História, Linguística Aplicada e Psicologia.

Para além disso, seguirão sendo ofertados 14 programas de pós-graduação. Por fim, a Universidade garante que buscará sempre a atualização em seus cursos e programas visando as principais demandas do mercado.

Nota na íntegra:

"O contexto do ensino superior brasileiro mudou radicalmente ao longo dos últimos anos. Houve significativa redução do número de matrículas, resultado da crise econômica do país, da redução expressiva de financiamento público para o ensino superior e da pandemia.

Para promover o equilíbrio financeiro da instituição e sua preparação para crescer de forma sustentável nos próximos anos, a Unisinos está adotando algumas ações que envolvem o início do processo de desativação de uma parte de seus programas de pós-graduação. Os alunos desses programas não serão prejudicados, pois lhes será garantida a continuidade do curso até que concluam sua formação.

Cabe destacar que a Universidade seguirá investindo e mantendo sua reconhecida excelência em pesquisa acadêmica por meio de 14 programas de pós-graduação, produzindo conhecimento que gera impacto positivo para a sociedade. A Unisinos mantém-se inabalável em seu propósito de oferecer educação superior de excelência.

A Universidade potencializará seu portfólio de cursos e programas, em permanente conexão com as oportunidades e demandas do mercado, visando contribuir ainda mais para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul".

Veja Também