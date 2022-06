Universidade de Santa Cruz do Sul conquista dois troféus em evento internacional

publicidade

A equipe Baja de Galpão, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), conquistou dois troféus no Baja SAE International, ocorrido entre 2 e 5 de junho. Os estudantes ficaram em 2º lugar na categoria Endurance; e 3º lugar, em Apresentação de Projetos. As atividades ocorreram em Rochester, Estados Unidos, com a participação de 88 equipes.

O programa Baja SAE é um desafio lançado aos alunos de Engenharia, oferecendo a chance de aplicar, na prática, conhecimentos de sala de aula; e visando incrementar a preparação para o trabalho. O evento mobiliza acadêmicos em um caso real de desenvolvimento de um veículo off-road.