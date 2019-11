Vestibular da Ufrgs aplica provas de Biologia, Química e Geografia

publicidade

O segundo final de semana do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o maior do Estado, começou na tarde deste sábado. Os candidatos responderam as questões de Biologia, Química e Geografia durante quatro horas e meia. Os testes foram aplicados em 46 locais, distribuídos por Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves.

No domingo, a partir das 15h, serão aplicadas as provas de História e Matemática. O horário de fechamento dos portões será o mesmo do primeiro fim de semana de aplicação, com um total de quatro horas e meia para a realização das provas. O listão com os classificados será divulgado no dia 16 de dezembro, no site www.vestibular.ufrgs.br. Neste ano, 26.616 candidatos se inscreveram para disputar 3.980 vagas distribuídas em 90 cursos de graduação. Na semana passada, a Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou o índice de abstenção de 14,46%, o que soma 4.114 inscritos fora da seleção.

Em razão do último final de semana das provas do vestibular da Ufrgs, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforçou o transporte para atendimento principalmente ao Campus do Vale (Agronomia) e também para a Fapa, na avenida Manoel Elias, locais de maior concentração de vestibulandos. No sábado, para a área do Campus do Vale, os vestibulando tiveram mais veículos circulando nas linhas T 8, 343, D 43, T 10 e 375.

Para a região da Fapa, além do atendimento das linhas regulares (656, 756 e 495.1), o reforço aconteceu nas linhas E 56, E 95 e T 10. Já no domingo, para o Campus do Vale, haverá mais carros para as seguintes linhas de ônibus: T 8, 343, T 10 e 375. Para atendimento da Fapa, além das linhas 656 e 495.1, ocorrerá reforço nas linhas E 56, E 95 e T 10. A orientação da Ufrgs é que no domingo os vestibulandos cheguem aos locais das provas com bastante antecedência. Agentes de fiscalização de trânsito estarão neste domingo presentes nas imediações das áreas das provas, principalmente nos pontos com maior concentração de estudantes, para orientação de condutores e pedestres, para agilizar a circulação de veículos.