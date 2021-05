Unisc foca no protagonismo dos acadêmicos

publicidade

Com 95% dos cursos de graduação repaginados pelo Projeto de Reinvenção Pedagógica, a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) propõe o início de um novo semestre letivo focado no protagonismo do aluno. A previsão é que as aulas permaneçam no modelo híbrido, que envolve disciplinas teóricas ministradas de forma remota e com práticas e estágios curriculares realizados presencialmente.

O pró-reitor acadêmico, Rolf Fredi Molz, explica que o formato das aulas dependerá do contexto da pandemia nos diferentes campi da instituição. “Vamos adequar o formato de oferta dos cursos conforme os decretos municipais e estadual. Como temos vários campi, podemos ter protocolos diferenciados, mas estamos preparados para fazer modificações rápidas, considerando as realidades”, argumenta.

Reinvenção

Segundo o dirigente, a Reinvenção, que está sendo implementada na universidade desde 2020, busca capacitar os acadêmicos para um mercado de trabalho em convergência, por meio de experiências voltadas ao desenvolvimento regional e com aprofundamento em disciplinas práticas. As mudanças incluem a adoção de novos currículos, com módulos eletivos, que incentivem a autonomia dos estudantes. Além disso, no 2º semestre, o Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias (Lepc) atuará no fortalecimento da troca de conhecimentos entre alunos e professores, para criação e desenvolvimento de soluções voltadas à comunidade acadêmica e regional. “Esse projeto une todos os cursos da universidade para a resolução de problemas reais, trazidos pelos docentes e discutidos por alunos de diferentes cursos”, argumenta Rolf.

Interação virtual

Também o projeto de internacionalização da Unisc adaptou-se à realidade atual da pandemia, que impede a realização de intercâmbios presenciais. Assim, agora possibilita a interação dos alunos com outras culturas de forma virtual. “Temos um conjunto de vagas onde nossos alunos acompanham aulas de países como México, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Venezuela e Panamá”, ressalta.

Vestibular

As inscrições para o Vestibular de Inverno da Unisc seguem abertas até 14/6, com vagas para cursos nos campi de Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Montenegro, Sobradinho e Venâncio Aires. No dia 19/6 ocorre a prova para o curso de Medicina e demais graduações, porém há opção de agendamento do vestibular para outras datas, a partir de 29/6 (exceto Medicina). A seleção também pode ser pela nota da Redação do Enem ou do Vestibular da Unisc. A lista dos aprovados será divulgada dois dias após o processo seletivo. Mais informes e inscrições: vestibular.unisc.br.