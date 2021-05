URI oferece oportunidades, bolsas e financiamentos no Alto Uruguai e Missões

publicidade

Apesar dos obstáculos impostos pela pandemia, o diretor Acadêmico da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Marcelo Stracke, destaca que “a tecnologia que nos reúne, permite que continuemos mudando a vida das pessoas por meio do conhecimento”.

Na divulgação virtual do Vestibular de Inverno, neste mês, professores da URI Santo Ângelo apresentaram as oportunidades acadêmicas abertas para o próximo semestre. E o reitor Arnaldo Nogaro expôs a atual estrutura da URI, enfatizando a qualidade do corpo docente, dos laboratórios e equipamentos disponíveis. O diretor da agência Darup, Márcio Mendonça, explicou a criação da campanha deste vestibular, cujo mote é “Sacie sua fome de conhecimento”.

A diretora Administrativa, Berenice Wbatuba, aponta que a URI oferece possibilidades de financiamento, inclusive com crédito próprio; além de planos de benefícios, como URI-Fidelidade, URI-Qualificada para uma nova graduação, URI-Família, URI-Melhor Idade; e, ainda, bolsas de pesquisa e extensão. O diretor-geral, Gilberto Pacheco, lembra que “é difícil o processo de ensino só a distância.

A pandemia está nos mostrando que, apesar da importância da tecnologia, a presencialidade é fundamental e nada a substitui. Há uma lacuna de convivências que esperamos superar logo”. Ele observa, no entanto, que há mais de um ano vivenciando a pandemia, a URI não parou um só dia. “Apesar da nossa luta, há jovens abandonando os estudos, e isso é um atraso para o país”. Ele assinala que a URI mantém aulas on-line e ao vivo. “A escolha do estudante é livre e, para nós, é um desafio imenso. Mas temos qualidade para oferecer. Não somos aventureiros. São mais de 50 anos de competência comprovada”, afirma.

Neste concurso de inverno da URI, as inscrições ocorrem de forma on-line e vão até 8/6, com prova no dia 13/6. Além de diversos cursos para ingresso em graduação, a Universidade conta com estudos de pós-graduação, para mestrado e doutorado; e oferece mais de cem possibilidades de cursos de extensão, em diversas áreas.

