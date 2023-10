Atitus destaca impacto de conexões no mundo profissional

publicidade

O lançamento do vestibular de verão 2024 da Atitus Educação, nesta semana (em 9/10), no campus Mont’Serrat, em Porto Alegre, foi acompanhado de bate-papo sobre o impacto de conexões de valor para o ingresso de jovens no mercado de trabalho. No evento, foram discutidas questões relativas ao mundo profissional, e expectativas das empresas pelo desenvolvimento de competências e habilidades, como sendo fatores importantes que levam à empregabilidade.

Com este tema principal, o encontro também detalhou sobre a seleção do vestibular, que terá provas aplicadas dia 18/11, nos campi de Passo Fundo e Porto Alegre, às 9h. Para o próximo semestre são abertas vagas para 16 cursos de graduação, com variedade de formações, vagas e turnos. Neste vestibular, a Atitus retoma a oferta diurna de alguns cursos, possibilitando que os estudantes ajustem seus horários de acordo com necessidades pessoais e profissionais.

Cursos oferecidos

No campus em Passo Fundo, a Atitus tem vagas para Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia. E em novembro, a novidade será a criação da nova Escola do Agronegócio da Atitus, contando com cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, em Passo Fundo. Já para estudos em Porto Alegre, os candidatos podem escolher entre Direito, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Psicologia, Engenharia Civil e Ciência da Computação.

Formas de ingresso

Com prova presencial de Redação, o vestibular 2024 terá mais três formas de ingresso. Desse modo, é possível optar pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); pela transferência; ou pelo ingresso especial. Candidatos que escolherem o curso de Medicina, que conquistou nota máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC), poderão realizar a inscrição apenas via nota do Enem. Esse concurso, para ingresso no 1º semestre de 2024, tem inscrições até 16/11; e os resultados serão anunciados no dia 21/11. Mais informes no site da instituição.

Além dos cursos de graduação, a Atitus também oferece estudos em seis programas de mestrado e um de doutorado. Em Passo Fundo, possui os campi em Santa Teresinha, no Hospital de Clínicas e do Agronegócio. Em Porto Alegre, a Atitus está localizada nos campi Mont’Serrat e Instituto Caldeira, um dos principais hubs de inovação do Rio Grande do Sul.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José