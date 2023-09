Inscrições para o Vestibular da Ufrgs terminam nesta segunda-feira

publicidade

Interessados em tentar uma vaga de graduação na Universidade Federal do RS (Ufrgs), com sede em Porto Alegre, podem se inscrever, até segunda-feira, 25, para o Vestibular 2024. As provas serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro, nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

São ofertadas 4.023 vagas, em 97 cursos. Após efetuar a inscrição, o vestibulando deve pagar a taxa até 26/9. As solicitações para atendimento especial, candidato sabatista ou uso de nome social também precisam ser feitas até 25 de setembro, via formulários, disponíveis no site. Na inscrição, o candidato ainda vai optar pela forma de ingresso: Acesso Universal ou Ações Afirmativas.

