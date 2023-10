Instituiçoes gaúchas inscrevem para o Vestibular de Verão 2024

publicidade

Ufrgs

O vestibular da Universidade Federal do RS (Ufrgs), com sede em Porto Alegre, acontecerá nos dias 25 e 26/11, nos municípios de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí. Os locais e endereços serão indicados individualmente no Portal do Candidato, a partir de 6/11. Ao todo, são 4.023 vagas para ingresso nos dois semestres de 2024. Informes sobre provas e leituras obrigatórias aqui.

Furg

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg), em Rio Grande, realizará o seu vestibular para o semestre 2024/1 por meio de Redação, no dia 3/12. As inscrições já se encerraram, mas a lista de homologação de inscritos será divulgada até 20/10, e os locais de prova em 6/11, neste site. O ingresso também pode ser através do Sisu. Anualmente, são ofertadas 2.600 vagas (50% delas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública). Outras formas de ingresso no site da Furg.

UFPel

O ingresso regular nos cursos presenciais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) pode ser feito de duas maneiras. Via Enem/Sisu, conforme o calendário semestral do Ministério da Educação; e via Programa de Avaliação da Vida Escolar (Pave), que ocupa 20% das vagas. O Pave é um processo seletivo seriado, em três etapas, onde o candidato presta uma prova ao final de cada ano letivo do Ensino Médio. Datas e informes do Pave aqui. Além do ingresso regular, há outras formas de acessar à Universidade. Mediante processos seletivos específicos, como os editais para indígenas, quilombolas e estudantes internacionais, por exemplo; ou ocupação de vagas remanescentes. Mas para os cursos de graduação EAD, o acesso é por meio de prova de Redação. Acesso a informes e inscrições, até 13/11, pelo site. E listagem de cursos ofertados pela UFPel aqui.

UFSM

Com provas agendadas para o início de 2024 (em 13 e 14/1), o vestibular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) terá divulgação de edital, com informes e inscrições, ainda em outubro. Serão duas formas de ingresso, por meio do vestibular, preenchendo 30% das vagas; e do Sisu, 70%. A partir de 2026, também haverá ocupação de vagas pelo Processo Seletivo Seriado. Neste ano, os estudantes matriculados no 1º ano do Ensino Médio já poderão fazer a 1º prova do seriado (PSS1). Quando estiverem no 3º ano, poderão fazer o PSS3 ou o vestibular. Os candidatos do vestibular farão as três provas, enquanto os inscritos no processo seletivo seriado farão apenas a prova do ano correspondente. Ao total serão 120 questões (40 por prova) e a Redação. Uma prova será em 13/1, e as outras duas serão em 14/1. Haverá aplicação em todos os campi, e também em Porto Alegre, Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Mais informações aqui.

Uergs

Em 2024, a Universidade Estadual do RS (Uergs), em Porto Alegre, não fará uso do sistema Sisu para a seleção dos candidatos. No entanto, a classificação seguirá utilizando as notas do Enem realizado em 2023; ou em uma das cinco edições anteriores. O edital com informes sobre a seleção e os prazos de inscrição será publicado até o final deste mês. Mas já foram disponibilizados detalhes acerca das vagas nos cursos e unidades da Uergs. Ao todo, foram abertas 1.205 vagas, para 19 cursos de graduação, nas 22 unidades universitárias, em 2024. E são reservadas 50% das vagas para candidatos economicamente hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (de acordo com a distribuição da população no Estado). Também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Mais informes neste link.

IFRS

O Instituto Federal do RS (IFRS) está com inscrições abertas, até 23/10, para o processo seletivo de ingresso no próximo semestre. São mais de 5,3 mil vagas, em 164 cursos, dos 17 campi da instituição: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (POA), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. As vagas são para cursos superiores e técnicos. E a forma de seleção varia de acordo com o curso, podendo ser via prova do IFRS, dia 3/12; pelo uso da nota do Enem, a partir de 2018; ou ainda por sorteio.

IFSul

Mais de 3,1 mil vagas estão abertas no Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul). Os cursos são nos níveis superior e técnico, para ingresso em 2024/1. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas do conhecimento; e entre as 13 cidades gaúchas que contam com unidades do Instituto. As inscrições gratuitas seguem até o dia 23/10, e devem ser feitas pela Internet, através da página do processo seletivo. No mesmo endereço está disponível o edital. Já as provas estão marcadas para os dias 19/11 (cursos superiores) e 26/11 (cursos técnicos). E os exames vão ocorrer nos municípios de oferta dos cursos.

URI

Até 25/10, ficam abertas as inscrições para o Vestibular de Verão 2024 da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), com sede em Erechim. As vagas são para os campi de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo. As provas para Medicina e para os demais cursos serão em 29/10. E a divulgação dos classificados ocorrerá a partir de 31/10.

Unisinos

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nas graduações da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), com campi em São Leopoldo e Porto Alegre. A aplicação das provas será realizada presencialmente, no dia 2/12, em ambos os campi. Já o período de inscrições será até 27/11, para cursos em geral de graduação; e até 20/11, para graduação em Medicina. E ainda há possibilidade de ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), readmissão, transferência, diplomado em curso superior, troca de curso, curso paralelo, aluno não regular e dupla titulação (com inscrições até 22/2/2024).

Univates

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) inscreve, gratuitamente, até 13/11, para o vestibular 2024. O prazo é para candidatos que ingressarão via prova regular, a ser aplicada no dia 19/11, em Lajeado; e que desejam concorrer às 10 bolsas integrais, oferecidas nos cursos presenciais (exceto Medicina). Pelo menos 5 destas bolsas serão para alunos oriundos da rede pública. Aos que irão concorrer pela a nota do Enem, vestibular on-line, nota de vestibular anterior ou solicitar reingresso, transferência ou ingresso de diplomado; as inscrições vão até fevereiro. Informes pelo fone (51) 3714-7043 (WhatsApp).

ESPM

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em Porto Alegre, inscreve, até o dia 28/11, para o vestibular em diversos cursos de graduação. O processo seletivo consistirá em uma entrevista on-line, com o tema “Trajetória de vida e perspectivas de carreira”, a ser realizada até o mesmo prazo da inscrição; e prova presencial, em 3/12. Os resultados serão divulgados no dia 7/12.

Fadergs

O Centro Universitário Fadergs, em Porto Alegre, inscreve ao Vestibular de Verão 2024, que acontecerá em 21/10, de forma remota. A prova será de Redação. E as inscrições são gratuitas, até 21/10, por meio do site. O teste terá duração máxima de 90 minutos, e o sistema ficará aberto para execução entre 9h e 19h. O público pode se candidatar para cursos presenciais, semipresenciais, EAD e live; e concorrer a bolsas de até 75%.

La Salle

A Universidade La Salle, com sede em Canoas, abrirá, em 23/10, as inscrições para o Vestibular de Verão 2024, que se estendem até março de 2024. As formas de seleção serão Redação Online, Enem, Transferência, 2º Graduação, Reingresso, Reavaliação e Avaliação Lassalista. Detalhes aqui. Caso o candidato opte pela prova de Redação on-line, ela deverá ser agendada. Inscrições pelo site.

UCS

Até 12/11, ficam abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A prova será aplicada presencialmente, no dia 19/11, no campus sede, em Caxias do Sul (rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130). A prova envolve Redação; e 50 questões divididas em Língua Portuguesa, Espanhol ou Inglês, Conhecimentos Gerais, Biologia e Química. São oferecidas 50 vagas. Inscrições pelo formulário.

Facens

O Centro Universitário Facens, com sede em São Paulo, oferece oportunidades e cursos remotos. Estão abertas as inscrições, até 20/10, para vestibular e concurso de bolsas para cursos nas áreas de saúde, engenharia, tecnologia e arquitetura. A prova será em 22/10, às 9h, e poderá ser feita de forma on-line. A nota do Enem também pode ser utilizada.

Ulbra

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, inscreve para o processo seletivo de 2024/1. As formas de ingresso são: vestibular (prova de Redação on-line agendada); aproveitamento da nota do Enem; transferência; e ingresso de diplomado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22/3/24. E para Medicina, o ingresso será pela nota do Enem, com inscrições até 19/10.

UCPel

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com processo seletivo aberto para 28 cursos de graduação. São disponibilizadas vagas para Medicina, para oito cursos presenciais e 19 a distância (EAD). Para cursos presenciais, as inscrições seguem abertas até 18/3/24, com seleção contínua. Além da prova de Redação on-line, também é possível inscrever-se com a nota do Enem ou pelo processo de Reescolha (aprovados em vestibulares da UCPel de anos anteriores). Já o curso de Medicina envolve processo seletivo à parte, com inscrições até 30/10; e prova em 19/11. Mais informes aqui.

Cesuca

No Centro Universitário Cesuca, em Cachoeirinha, o ingresso à graduação pode ser feito de cinco formas: Prova Mérito; Agendamento; On-line; Enem e Encceja. As inscrições são gratuitas; e, na Prova Mérito, que será em 17/10, on-line, o candidato concorre a bolsas. Para os aprovados nesta modalidade, será concedida bolsa de estudo de acordo com a nota da prova.

Estácio

Na Faculdade Estácio, com a Unidade Centro RS localizada na Capital, as inscrições para o processo seletivo de verão, em mais de 87 cursos, estão abertas. Com 5 modalidades de Ensino, as formas de ingresso são variadas.