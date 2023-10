UFN inscreve para vagas em 32 cursos e conta com novo bacharelado em Engenharia

publicidade

Com o novo curso de Engenharia de Produção e mais 32 opções de formação superior, a Universidade Franciscana (UFN), localizada em Santa Maria, está com suas inscrições abertas, até o dia 6/11, para o Vestibular de Verão 2024. As provas serão aplicadas de forma exclusivamente presencial, para todos os cursos, no dia 18/11.

Nesta nova Engenharia, pelo menos 40 vagas serão abertas para estudos com aulas no período da noite, e duração de 10 semestres. O acadêmico que escolher cursar a novidade aprenderá a associar conhecimentos de Engenharia e Administração, aliando qualidade técnica nas aprendizagens em sistemas produtivos, de logística e automação de sistemas agregados à gestão de projetos e pessoas.

Entre os diferenciais da universidade está o foco na formação profissional do aluno, com visão crítica e inovadora. Além disso, a direção acadêmica assinala que procura incentivar os estudantes a ficarem atualizados e observarem o futuro das organizações, com o objetivo de estar preparado para as mudanças e os avanços tecnológicos.

Seleção para Medicina

Para os interessados no curso de Medicina, também são ofertadas 40 vagas para o próximo semestre letivo. A seleção é através de prova composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha e uma Redação dissertativo-argumentativa, totalizando quatro horas de duração. A consulta individual aos locais de prova estará disponível ao candidato, no dia 10/11, em: site.ufn.edu.br/pagina/vestibular. E no dia do processo seletivo, o gabarito e a prova poderão ser acessados, no site do vestibular da UFN, a partir das 18h30min. Detalhes e mais dados no edital.

Cursos variados

Para os candidatos que concorrerão às vagas nos demais cursos de bacharelado, licenciatura ou Superior em Tecnologia, o ingresso ocorre por meio de uma prova de Redação presencial. As formações na UFN são oferecidas nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. A prova de Redação terá duração de duas horas, com os seguintes critérios de avaliação: estrutura do texto, domínio da linguagem e mecanismos linguísticos adequados à organização do texto dissertativo-argumentativo.

A consulta individual aos locais de prova estará disponível no dia 10/11. E o respectivo edital pode ser conferido aqui. A lista completa dos aprovados em todos os cursos será divulgada no dia 24/11, às 15h, no Hall do Prédio 15 (Conjunto III da UFN); e às 16h, no site do Vestibular de Verão 2024.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José