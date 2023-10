Unisc: vagas e benefícios em 5 campi

publicidade

Mais de 3 mil vagas estão abertas para ingresso na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), via Vestibular de Verão 2024, que será aplicado, presencialmente, no dia 18/11, às 14h30min. A prova será aplicada nos mesmos campi de oferta dos cursos de graduação, em Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Montenegro, Sobradinho e Venâncio Aires. E as inscrições podem ser feitas até o dia 14/11, através do site.

São ofertados cursos em todas as áreas, como Gestão, Saúde, Engenharias, licenciaturas, Artes, Comunicação e Tecnologia. O processo seletivo da instituição será por meio de prova de Proficiência em Língua Portuguesa – Redação. Além disso, aqueles que quiserem podem escolher utilizar a nota da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), assim como a nota da Redação de vestibulares de anos anteriores da Unisc.

Os candidatos inscritos para a seleção no curso de Medicina, prestarão prova de Proficiência em Língua Portuguesa/Redação e 45 questões objetivas, distribuídas nas seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

Detalhes do processo seletivo

A listagem completa com os classificados no vestibular será disponibilizada no site e aos meios de comunicação, até dois dias úteis após as provas. Já os aprovados para cursar Medicina na Unisc serão divulgados a partir das 15h, do dia 22/11. Os editais com informações das provas, valores e demais prazos, podem ser conferidos no site: unisc.br/processo-seletivo/vestibular. E ainda estão abertas as inscrições gratuitas ao processo seletivo de ingresso aos cursos de graduação ofertados na modalidade a distância (EAD). A prova de seleção será de modo on-line, mediante agendamento prévio, no ato da inscrição.

Bolsa, financiamentos e descontos

Para incentivar o acesso ao Ensino Superior, a Unisc disponibiliza variadas modalidades de financiamentos, bolsas de estudo e descontos. Para financiar, conta com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies); o Crédito Universitário Banrisul; o Crédito Universitário Sicredi; o Crédito Universitário Pravaler; e, ainda, o Crédito Educativo CrediUnisc (financiamento próprio da Unisc, exceto para o curso de Medicina).

Além das bolsas integrais e parciais ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), a instituição também possui o Programa Parceria Unisc, que prevê convênios com empresas para a concessão de bolsas aos colaboradores, entre outros convênios. Em relação a descontos, disponibiliza o benefício a diplomados da própria Unisc, via o Programa Voltare (exceto para Medicina e Odontologia); e para diplomados de outras instituições (exceto para Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia).

Também conta com descontos para família; a acadêmicos matriculados em dois cursos; e para estudantes com 50 anos ou mais. Pelo Programa Fidelização, concede descontos para egressos da Escola de Educação Básica Educar-se e do Centro de Educação Profissional da Unisc (Cepru). E também há desconto, de 6%, para pagamento à vista da semestralidade. Para Medicina existem outras modalidades de financiamentos, que podem ser consultadas no Edital.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José