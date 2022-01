Viamão abre escolas durante recesso e oferece oficinas integrativas para estudantes da rede

publicidade

Desde 3 de janeiro até 4 de fevereiro, as 38 escolas municipais da zona urbana e duas da zona rural (Apolinário Alves dos Santos e Coronel Augusto Fraga) de Viamão, na região Metropolitana, recebem os estudantes da rede que quiserem participar de oficinas integrativas.

A ação, que ocorre de segunda à sexta-feira, nos turnos manhã e tarde, faz parte do GIP Educação Verão. De acordo com o Executivo, as oficinas são totalmente gratuitas e a finalidade é trabalhar atividades em grupo, desenvolvendo estratégias para alcançar objetivos e superar potenciais individuais e coletivos. Atualmente a rede municipal de Viamão conta com 26 mil estudantes.

