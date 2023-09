Agricultor vai viabilizar estrutura de irrigação com financiamento do BRDE

publicidade

Um dos grandes desafios ao agronegócio gaúcho é mitigar os efeitos dos períodos de estiagem, que se tornaram mais recorrentes nos últimos anos. Através de linhas de crédito específicas para aquisição de sistemas de irrigação, o Banco Regional de Desenvolvimento do extremo Sul (BRDE) vem apoiando produtores rurais na estruturação de projetos que representam garantia de uma melhor produtividade na lavoura. É o caso do produtor João Carlos Vendrusculo, que acaba de fechar um financiamento com o banco para aquisição de duas novas estruturas para irrigação, tipo pivô central.

O investimento é de R$ 2,5 milhões e foi liberado através do programa “Meu Agro é BRDE”. Para o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto, a parceria do banco em projetos de irrigação é estratégica. “Todos acompanhamos o quanto a estiagem impacta na nossa economia, provocando quedas do PIB acima da média nacional. Na medida que o produtor conseguir ampliar as áreas irrigadas, significa mitigar esses riscos”, frisou Busatto. O vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, acompanhou a celebração do contrato, realizada nesta sexta-feira (dia 1º/09), na 46ª Expointer, em Esteio.

Com as novas unidades, o produtor de soja no município de Tupanciretã pretende ampliar para 20% de área irrigada na sua propriedade de oito mil hectares. Os resultados alcançados com os sistemas de irrigação já empregados na propriedade em termos de produtividade na lavoura mesmo com a escassez de chuva, conforme Vendrusculo, motivaram a nova parceria com o BRDE. Através de linhas exclusivas para a irrigação, disponíveis tanto a produtores rurais como empresas do agronegócio, o banco apoia projetos que racionalizem a utilização de água e melhorem as condições para produção e conservação de recursos hídricos.