Sábado começa com forte movimento na Expointer

publicidade

O último final de semana da 46ª Expointer começou com grande movimento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Na manhã deste sábado (2), apesar do tempo nublado e da expectativa de chuva ao longo do dia, já era intensa a circulação de pessoas no complexo, principalmente de famílias com crianças.

Rodrigo Pina e Claudia Betinelli foram ao parque com o sobrinho Enzo e compraram produtos da agricultura familiar. Foto: Guilherme Almeida

Um dos pontos mais prestigiados da mostra gaúcha, o tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar já estava com os corredores lotados de visitantes pela manhã. Naturais da Serra Gaúcha e atualmente moradores de Porto Alegre, o executivo Rodrigo Pina e a analista financeira Claudia Betinelli chegaram ao parque às 8h, com o sobrinho Enzo, de cinco anos, na expectativa de pesquisar alimentos orgânicos e outros itens oferecidos pelas mais de 300 agroindústrias presentes no espaço. O casal comprou cuca, cachaça, queijo e salame. “A gente se identifica bastante com a agricultura familiar, costuma consumir esse tipo de produto. Compramos um pouco de cada produtor de regiões diferentes da nossa”, comentou Pina.

Tiago de Jesus e Michele Della Flora visitaram pavilhão de ovinos com o filho Ângelo e planejavam também ver outros animais. Foto: Guilherme Almeida

Os pavilhões de animais também atraíram um grande público a Esteio neste sábado. No espaço dos ovinos, um dos visitantes mais entusiasmados era o menino Ângelo de Jesus, de cinco anos. Acompanhado dos pais, o bancário Tiago de Jesus e a empresária Michele Della Flora, o pequeno fazia a primeira visita a uma edição da Expointer. “Está sendo muito legal, o Ângelo está querendo passar a mão em todos os animais, querendo interagir com eles”, disse Michele, que, na sequência, planeja almoçar no parque e depois os demais animais de diferentes raças com a família.