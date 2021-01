Áustria prolonga confinamento por medo da variante de Covid-19

publicidade

A Áustria prolongará seu terceiro confinamento pelo menos até 8 de fevereiro, por medo da variante de Covid-19 detectada no Reino Unido, informou o governo neste domingo, em um contexto de crescente indignação. "Nosso objetivo é reabrir os comércios, as prestações de serviço e os museus em 8 de fevereiro", em vez de 25 de janeiro como estava previsto, declarou o chanceler conservador Sebastian Kurz. "Nas escolas, isso também significa uma volta às aulas em pequenos grupos" a partir dessa data, acrescentou à imprensa.

Este país da Europa central decidiu impor um terceiro confinamento depois do Natal. As autoridades também anunciaram que as aulas seriam retomadas no final de janeiro. Mas o país continua registrando cerca de 130 casos diários por 100 mil habitantes e o governo estabeleceu como objetivo baixar para 50 "para evitar uma explosão de infecções, como na Irlanda e Reino Unido", disse o dirigente.

As autoridades também impuseram a partir de 25 de janeiro a distância social de dois metros nos locais públicos, um metro a mais que atualmente. O uso de máscaras FFP2 será obrigatório nos comércios e transportes públicos. O governo não falou sobre a reabertura de restaurantes e hotéis antes do início de março e incentiva o teletrabalho.

Essas restrições geram cada vez mais descontentamento entre a população. No sábado, ao menos 10.000 personas contrárias ao uso de máscara se manifestaram em Viena, para exigir a renúncia de Kurz e opor-se à sua política para conter a pandemia. A Áustria, com 8,9 milhões de habitantes, registrou até sábado 7.053 mortes por Covid-19.

