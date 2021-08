Óbitos superam mais de 10% dos casos reportados no surto do Conceição

publicidade

O Hospital Nossa Senhora da Conceição confirmou mais três mortes em decorrência do surto da Covid-19. O total de óbitos agora é de 18 pessoas, equivalente a 11% dentre todas as infecções registradas nesta ocorrência, que envolveu pacientes e trabalhadores do local.

No boletim divulgado neste domingo, o paciente que faleceu era um homem de 32 anos, natural de Porto Alegre, internado desde 14 de julho, com histórico de tuberculose, dispneia e sequela pulmonar grave. No dia anterior, outros dois homens haviam falecido. Um deles, de 64 anos, tinha como comorbidade o Linfoma não Hodgkin, e o outro, de 69 anos, era portador de doenças prévias cardiológicas. Ambos também eram naturais da Capital.

“O surto em outros hospitais está controlado. A situação é mais preocupante no Conceição. Os pacientes que foram a óbito eram portadores de comorbidades graves, como câncer e doenças terminais, e estavam bastante debilitados. Estou otimista e tenho a impressão que os casos sejam controlados agora”, afirmou o secretário municipal de Saúde (SMS), Mauro Sparta.

Conforme o boletim, 91 pacientes foram contaminados até o momento pelo surto que afetou 15 áreas. Além das 18 mortes, 32 seguem hospitalizados, 11 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 já tiveram alta. Entre os funcionários, não houve baixas. O total está em 64 casos, distribuídos por 13 áreas. Estão em isolamento domiciliar 32 trabalhadores, um segue hospitalizado e os demais tiveram alta ou já voltaram ao trabalho. “Conversei com o Cláudio Oliveira (diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição), que me contou que mais de 1,3 mil testes foram realizados. O hospital conta com 4 mil funcionários. Os profissionais que testaram positivo são imediatamente enviados para casa”, explicou Sparta.

Ao menos dois diagnósticos da Delta no Conceição

O Hospital Conceição confirmou até agora dois casos da variante Delta. Na quarta-feira da semana passada, foi confirmado o caso de um homem, de 65 anos, morador de Porto Alegre. O paciente, que havia tomado duas doses da vacina contra o coronavírus e tinha como comorbidades diabetes e problemas cardiológicos, teve alta no dia 27 de julho. O outro caso foi divulgado no dia seguinte. Era um homem, 78 anos, natural de Guaíba, com obesidade, problemas cardiológicos e renais. Ele havia recebido duas doses da vacina, mas morreu em 8 de agosto.

Outros hospitais

No Hospital Vila Nova, a unidade 1 conta com 29 pacientes e 18 funcionários contaminados, enquanto a unidade 6 soma 13 pacientes e um funcionário. Mas o surto está controlado em ambos os setores. Por sua vez, o Hospital de Clínicas também tem a situação sob controle. Até 10 de agosto, oito profissionais da área administrativa haviam se contaminado. Todos apresentaram quadro leve e já estão recuperados.