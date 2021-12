Ônibus cai em ribanceira, deixa 5 mortos e dezenas de feridos em Goiás

publicidade

Um ônibus de turismo, que fazia o trajeto de São Paulo para Brasília, caiu em uma ribanceira na madrugada desta sexta-feira (24) em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O acidente ocorreu no km 508 da BR 153, na região metropolitana de Goiânia, onde havia um desvio em função de obras decorrentes de problemas estruturais na rodovia. Chovia no momento do acidente, que aconteceu por volta das 2h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo caiu após bater em uma viatura de inspeção da Concessionária Triunfo Concebra e com um caminhão que trafegava no sentido oposto da via. Até o momento, cinco passageiros do ônibus morreram e outros 30 ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Urgências Aparecida de Goiânia. O motorista do caminhão também se feriu e foi encaminhado à unidade hospitalar.

No local, os bombeiros verificaram cerca de 50 vítimas, entre elas cinco mortes. Segundo a corporação, foi feita uma triagem para atendimento das vítimas. A maioria dos passageiros estava com ferimentos leves. Em torno de 15 pessoas foram transportadas para atendimento médico. No total, foram utilizadas 27 viaturas do Corpo de Bombeiros e 51 bombeiros. Também atuam na ocorrência o SAMU, Triunfo Concebra, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

Tráfego na via

A PRF foi até o local para avaliar, junto aos Bombeiros e a concessionária, as condições para liberar o trânsito na rodovia. O ônibus foi retirado na madrugada, horário de tráfego menos intenso. A PRF pediu aos motoristas que evitem passar pelo trecho da BR, utilizando outras rotas ou mesmo optando por horários de fluxo viário menos intenso. A concessionária que administra a via, Triunfo Concebra, disse, por meio de nota, que as equipes estão empenhadas no atendimento da ocorrência registrada às 2h04 na BR-153, km 508, sentido norte, envolvendo um ônibus, uma carreta e uma viatura da empresa.

"O ônibus que trafegava sentido Goiânia, por motivos a serem apurados, não respeitou a sinalização, invadiu a linha divisória de pista e chocou-se contra a lateral de uma viatura da Concessionária, em seguida, colidiu frontalmente com uma carreta, vindo ainda a sair de pista e tombar em area lateral a rodovia."