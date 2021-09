1ª Região Tradicionalista realiza o Acendimento da Chama Crioula em Viamão

publicidade

A 1ª Região Tradicionalista (1ª RT) realizou neste sábado o acendimento da Chama Crioula, símbolo dos Festejos Farroupilhas. A cerimônia aconteceu na Trincheira de Tarumã, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O evento contou com a participação de 150 cavalarianos ligados aos 11 municípios da 1ª RT - Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Cachoerinha, Gravataí, Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, Glorinha e Sertão Santana. A presidente da União Tradicionalista Viamonense (UTV), Ana Sara Fraga Pinheiro, disse que os tradicionalistas realizaram a geração da chama que foi distribuída para 11 municípios. Segundo ela, Viamão possui a chama itinerante que sempre fica acesa desde o ano 2000 e a cidade de Guaíba, a Chama Millenium. "As duas chamas pertencem a 1ª RT. Fizemos a geração de uma única chama que foi distribuída aos municípios ligados a nossa entidade", ressaltou Ana Sara.

Durante a solenidade, a direção da 1ª Região Tradicionalista realizou uma homenagem a ex-coordenadora da 1ª RT Maria Cristina Marchioro, que faleceu em janeiro deste ano. A família de Maria Cristina recebeu uma placa destacando a atuação da tradicionalista na entidade. Antes da solenidade da geração de uma única Chama Crioula na Trincheira de Tarumã, os cavalarianos deixaram a sede do Parque do Sindicato Rural de Viamão onde estavam acampados. Desde o ano passado, o acendimento da centelha deixou de ser realizado em uma única cidade e passou a ser regionalizado, para evitar aglomerações. Assim, cada uma das 30 regiões do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG ) realiza a sua solenidade.

Os Festejos Farroupilhas deste ano têm por objetivo homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do Sul do Brasil. “Caminhos de Anita” pretende retratar a heroína conhecida por sua participação e envolvimento direto na Revolução Farroupilha (1835/1845). O tema dos festejos é uma homenagem aos caminhos percorridos por Anita Garibaldi e à sua bravura, inserida no contexto da Revolução Farroupilha - a mais longa revolução do Brasil, que durou quase dez anos e tinha como ideais liberdade, igualdade e humanidade. Anita, ao lado de Giuseppe Garibaldi (1807/1882), lutou pela causa da liberdade no Rio Grande do Sul. Para garantir o merecido reconhecimento à memória da "Heroína de Dois Mundos", como era conhecida, o decreto 55.756, de 09 de fevereiro de 2021, instituiu, no Estado, o Ano de Anita, dedicado às comemorações pela passagem dos 200 anos de seu nascimento.

No dia 14 de setembro, o governador Eduardo Leite abrirá a Semana Farroupilha ao receber a Chama Crioula, no Palácio Piratini, e acender o candeeiro, iniciando oficialmente os Festejos que vão de 14 a 20 de setembro. Nesse período acontecerão apresentações on-line, desfiles com um número reduzido de cavalarianos e diversas ações culturais, como o Concurso Literário Festejos Farroupilhas 2021 - Caminhos de Anita.