3º Fórum Gramado de Estudos Turísticos começa na próxima semana

Vem aí o 3º Fórum Gramado de Estudos Turísticos. O evento, que ocorre nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, na cidade serrana, terá como tema “A criatividade conectada ao turismo”. Com palestras, painéis e conversas com grandes profissionais do mercado, o Fórum Gramado mostrará como a criatividade pode ser a peça chave para o desenvolvimento turístico de cidades e regiões. O objetivo da atividade é deixar um legado aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável.

Entre os palestrantes está o presidente do Grupo Record RS, Carlos Alves que abordará o tema “Como um destino aumenta sua perspectiva de turistas, a partir da divulgação de uma novela, minissérie ou filme gravado no local”, no dia 17, às 10h.

Realizado na ExpoGramado, no centro da cidade, o Fórum terá um formato criativo, inovador e singular: uma verdadeira imersão na ressignificação do turismo a partir da criatividade, com exemplos práticos e inspiradores. Serão abordados temas como Inovação no Turismo, Turismo Gastronômico e Experiência do Entretenimento.

Confirmado para esta edição, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub debate no segundo dia de Fórum às 11h15min, “A importância do turismo para os destinos”, com o coordenador do mestrado e doutorado em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul, Pedro de Alcântara, e com o presidente do Conselho de Turismo da Região das Hortênsias (CONTUR), Daniel Hillebrand. Realizado paralelamente ao 50º Festival de Cinema de Gramado, as 100 primeiras inscrições no Fórum garantem um ingresso para o evento.