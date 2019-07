Ação da Vigilância em Saúde pretende capturar escorpiões amarelos no Centro de Porto Alegre

publicidade

Equipes da Vigilância em Saúde de Porto Alegre fazem, na noite desta quinta-feira, uma ação direcionada à identificação de focos e à captura de escorpiões amarelos no Centro Histórico. A atividade, inédita, decorre de uma série de relatos de pessoas que dizem ter avistado os animais na região. O grupo se reúne em frente à galeria Luza, na Marechal Floriano Peixoto, e segue as buscas pelos locais apontados pelos moradores.

Os órgãos responsáveis admitem que os casos de presença do escorpião amarelo aumentaram nos últimos anos. O artrópode não é nativo do Rio Grande do Sul e apareceu pela primeira vez em 2001, sendo considerado, hoje, “domiciliado” em Porto Alegre. Na prática, significa que não é possível exterminá-lo do ambiente.

Já os casos de acidentes envolvendo a espécie diminuíram: em 2016 foram três picadas; em 2017, cinco; e em 2018, um jovem adulto picado pelo animal. Não há registro de mortes em decorrência de picada do escorpião amarelo em cidades gaúchas. Entretanto, vale ressaltar que o ataque pode ser fatal, especialmente para crianças e pessoas com peso baixo e pouca imunidade.

O Hospital de Pronto Socorro é a única unidade de saúde de Porto Alegre que fornece soro contra a picada do animal. Em caso de acidente, é para lá que a vítima deve ser encaminhada.

Alerta na região Metropolitana

Em seis meses – de novembro de 2018 a abril de 2019 –, equipes da Prefeitura de Sapucaia do Sul realizaram a captura de 450 escorpiões. Os animais foram encontrados nos bairros Piratini e Três Portos. Não há registro de mortes, em função disso, na cidade.

Com patas e cauda amarelo-claras e tronco escuro, o escorpião amarelo mede até 7 centímetros. O veneno é injetado por um ferrão na ponta da cauda. O animal mantém hábitos noturnos, permanecendo escondido durante o dia em locais úmidos e escuros. A principal medida para evitar a presença do artrópode é a limpeza periódica de terrenos.