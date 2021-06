Ação vacina 17 pessoas em situação de rua de Porto Alegre

publicidade

Uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), realizou a vacinação de 17 pessoas em situação de rua, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. A imunização contra Covid-19 foi feita junto aos frequentadores do Restaurante Popular, localizado na rua Garibaldi, Centro Histórico da Capital.

No local, equipes da saúde orientavam o público sobre a importância da vacinação enquanto aguardavam a refeição. A iniciativa foi realizada pela equipe do Consultório na Rua Centro. As ações itinerantes fazem parte da estratégia da secretaria para vacinar contra o coronavírus pessoas em situação de rua.

A imunização foi tranquila e as pessoas em situação de rua receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca. A vacinação teve duração de duas horas (11h às 13h) e foi acompanhada pelas equipes da Fasc que seguem com a abordagem e orientação para a necessidade da imunização das pessoas que vivem na rua. Não havia filas e nem aglomerações no Restaurante Popular.

Porto Alegre projeta imunizar 3 mil pessoas do grupo

O Plano Municipal de Vacinação da Prefeitura prevê o total de 3 mil doses aplicadas em Porto Alegre para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A imunização contra a Covid-19 da população em situação de rua de Porto Alegre começou no dia 2 de junho. O cronograma de vacinação da população de rua terá continuidade nesta sexta-feira no Restaurante Popular, das 11h às 13h. No sábado, dia 26 de junho, a imunização será na Escola Porto Alegre junto com a ONG Banho Solidário, das 9h às 12h.

Para a vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto ou cópia. Caso não tenha, a pessoa pode informar o nome completo, pois as equipes de saúde pesquisam no sistema o número do CPF. As equipes de abordagem da Fasc realizam a orientação quanto aos horários e locais de vacinação.

Além disso, as equipes da fundação vão até os locais onde tradicionalmente as pessoas em situação de rua costumam frequentar, como o POP-RS na frente do prédio do Ministério Público, na rua Aureliano de Figueiredo Pinto.

Já a imunização contra o coronavírus para a população em situação de rua segue sendo realizada no Consultório na Rua – localizado no Centro de Saúde Santa Marta, na rua Capitão Montanha, 27, no Centro Histórico. As equipes da Fasc seguem com a abordagem e orientação para a necessidade da imunização das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

