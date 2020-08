Acidente com ônibus de Porto Alegre deixa dois mortos e 20 feridos em Santa Catarina

publicidade

Um ônibus da empresa Unesul, com placas de Porto Alegre saiu da pista e tombou no início da madrugada deste sábado, no km 87 da SC 480, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, causando a morte de duas pessoas. Outros 20 passageiros ficaram feridos e foram atendidos em hospitais do Oeste catarinense.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o coletivo saiu da pista e tombou na rodovia estadual antes das 0h30min.

O ônibus transitava sentido Xanxerê à Bom Jesus e era conduzido por um homem, de 56 anos. Ainda de acordo com a PMRv, 14 vítimas foram conduzidas ao Hospital Regional de Xanxerê e seis vítimas ao Hospital Frei Bruno, na vizinha cidade de Xaxim. As vítimas sofreram escoriações, algumas lesões graves. Nas casas de saúde foram medicadas e submetidas a exames para avaliar o quadro de saúde.

O acidente foi atendido pelas guarnições da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Xanxerê e de cidades vizinhas, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Instituto Geral de Perícias (IGP). Segundo a PMRv, os danos do ônibus foram de média monta.