Acidente com ônibus de time de futsal deixa dois mortos em Guaratuba, no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal atende neste momento um acidente de trânsito grave ocorrido na BR 376, em Guaratuba, no Litoral Sul do Paraná, na descida da Serra do Mar, próximo da divisa com Santa Catarina. Houve o tombamento de um ônibus Mercedes-Benz, com placas de Umuarama (PR), em uma curva no km 667 da rodovia. Um caminhão e um automóvel foram também envolvidos.

Duas pessoas morreram e ao menos 20 teriam ficado feridas, sendo que dez necessitaram de hospitalização. Além da PRF, equipes de resgate, entre bombeiros militares, policiais militares e socorristas, foram mobilizadas. Os dois óbitos são do motorista e de um passageiro.

Duas aeronaves da PM de SC foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas. O trecho permanece totalmente bloqueado ao tráfego. Há extensa fila de congestionamento na região.

O coletivo transportava uma equipe do clube de futsal de Umuarama. O time viajava para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde na noite da sexta-feira tinham jogo marcado pela Taça Brasil de Futsal.