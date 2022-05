Acidente com ônibus deixa sete mortos em rodovia do Paraná

publicidade

Um acidente com um ônibus na BR 467 deixou sete mortos nesta segunda-feira (2) em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. No total, 15 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste). O acidente aconteceu por volta das 6h, próximo ao distrito de Iguiporã. O motorista perdeu o controle da direção, o coletivo saiu da pista e foi parar em uma ribanceira, em uma região de mata.

Segundo o Consamu, o veículo é um ônibus de saúde da Prefeitura de Pato Bragado. O coletivo transportava pacientes para outras cidades para consultas especializadas. As vítimas são idosos e adultos.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária. O local é de difícil comunicação. Oito vítimas estão internadas em hospitais da região. Inicialmente, o Consamu havia confirmado oito mortos, mas a informação foi corrigida para sete óbitos.

