Acidente com ônibus na BR 386 deixa 11 feridos em Sarandi

publicidade

Um ônibus com placas de São Leopoldo, que tinha como destino Foz do Iguaçu, sofreu um acidente, por volta das 18h30min desta segunda-feira, no km 149 da BR 386, em Sarandi. Dos 26 passageiros do veículos, 11 ficaram feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu ao acidente, dois feridos estão em estado grave e nove tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do coletivo teria perdido o controle do ônibus e colidiu em uma placa de sinalização. Após a colisão, o veículo tombou. Todos os feridos foram atendidos pela Samu no local e os dois passageiros, em estado grave, encaminhados ao Hospital de Sarandi.

O acidente deixou o trânsito em meia pista na noite desta segunda-feira.