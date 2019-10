Acidente com van escolar deixa 11 crianças feridas em Porto Alegre

publicidade

Um acidente entre uma van escolar e um carro deixou 11 crianças feridas, na noite desta terça-feira, em Porto Alegre.

O veículo transportava crianças com idade entre 8 e 14 anos da Escola Mané Garrincha. De acordo com a Brigada Militar, a van trafegava na rua Plácido de Castro quando invadiu a preferencial e colidiu com um carro modelo Cruze, que estava na rua Vicente da Fontoura. O impacto da colisão teria feito com que a van capotasse.

Das 11 crianças, sete foram encaminhadas ao Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) e não correm risco de morte. As crianças foram atendidas pela Samu. A van foi retirada do local minutos após o acidente.