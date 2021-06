Acidente de trânsito causa morte de motorista na BR 386, em São José do Herval

publicidade

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo no km 287 da BR 386, em São José do Herval. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Astra, com placas de Lajeado, colidiu frontalmente contra um ônibus, com placas de Porto Alegre, no trecho da rodovia, no sentido Capital-Interior.

O motorista do automóvel, de 34 anos, residente em Lajeado, perdeu o controle do carro que rodopiou na pista. O veículo ficou totalmente destruído com o impacto da colisão frontal no coletivo. A vítima teve óbito no local.

Além do efetivo da PRF, a ocorrência mobilizou ainda o 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Soledade e a concessionária CCR ViaSul.