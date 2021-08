Acidente de trânsito causa três mortes na BR 158, em Panambi

publicidade

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito no começo da manhã desta segunda-feira no km 145 da BR 158, na localidade de Linha Pira, em Panambi, na região do Planalto. A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada na ocorrência, além do 12º Batalhão de Bombeiros Militar.

No trecho da estrada, um Chevrolet Corsa e um Chevrolet Onix colidiram frontalmente na pista. Os três ocupantes do primeiro veículo tiveram óbito no local. As vítimas, incluindo um casal, eram moradores de Condor. Uma quarto ocupante do autmóvel ficou gravemente ferido. Já a motorista do segundo carro ficou ferida.

Todas as vítimas foram retiradas das ferragens dos veículos pelos bombeiros militares. Elas foram socorridas e encaminhadas pelo Samu ao hospital. Uma ambulância da Prefeitura de Condor também compareceu no local.

O tráfego permaneceu bloqueado em ambos os sentidos da rodovia durante on atendimento da ocorrência. A Polícia Civil de Panambi vai investigar o caso.