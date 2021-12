Acidente de trânsito deixa cinco feridos graves na BR 285, em Muitos Capões

publicidade

O feriadão de Natal nem começou e a violência no trânsito já registra as primeiras vítimas nas rodovias gaúchas. Na manhã desta quinta-feira, cinco pessoas ficaram feridas gravemente em um acidente ocorrido no km 162,8 da BR 285, em Muitos Capões. No trecho da rodovia, dois veículos colidiram frontalmente e incendiaram-se em seguida. Os automóveis ficaram totalmente carbonizados pelo fogo.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Anjus Emergências Médicas foram mobilizadas na ocorrência. Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha.

Já em Soledade, a colisão de três veículos resultou em vítimas também na manhã desta quinta-feira no km 234 da BR 386. Houve três feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Em Igrejinha, a colisão envolvendo dois veículos causou ferimentos em uma pessoa na madrugada desta quinta-feira no km 05 da ERS 115. O Comando Rodoviário da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha foram acionados.