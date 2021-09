Acidente de trânsito deixa um morto e dois feridos na BR 116, em Camaquã

publicidade

Um acidente de trânsito deixou um morto e um ferido grave na manhã desta quinta-feira no km 412 da BR 116, em Camaquã. No trecho da rodovia ocorreu a colisão frontal entre dois caminhões, sendo um Mercedes-Benz, com placas de Cachoeirinha, e uma Scania, com placas de Santa Rosa.

No primeiro veículo morreu o motorista e ficou ferido gravemente o passageiro. Já no segundo caminhão, o condutor teve ferimentos leves, sendo socorrido e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na ocorrência, que interrompeu a pista no sentido Capital-Interior. O Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária Ecosul também foram mobilizados.