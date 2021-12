Acidente de trânsito deixa um morto e dois feridos na BR 285, em Ijuí

publicidade

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito ocorrido ao amanhecer desta quarta-feira no km 454 da BR 285, em Ijuí. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal. A vítima, de 60 anos, conduzia uma caminhonete Ford F-1000, com placas de Ijuí, que envolveu-se em uma colisão frontal com dois caminhões Mercedes-Benz, com placas de Serafina Côrrea e de Curitiba, no Paraná, além de uma moto Yamaha, com placas de Bozano.

De acordo com a PRF, o motorista da caminhonete teve óbito no local. Já um passageiro do veículo ficou ferido. O motociclista também teve ferimentos. O Instituto-Geral de Perícias foi acionado, além do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

