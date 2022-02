Acidente de trânsito deixa um morto e quatro feridos na BR 116, em Tapes

publicidade

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, sendo duas em estado grave, em um acidente de trânsito ocorrido na noite dessa quinta-feira no km 351 da BR 116, em Tapes. A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes (CBVT) e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No trecho da rodovia, uma Ford Ranger, com placas de Pelotas, e uma Toyota Hilux, com placas de Arambaré, colidiram frontalmente na pista. Um ocupante do segundo veículo teve óbito no local. Outras quatro vítimas tiveram ferimentos, com duas em estado grave. Elas foram socorridas e hospitalizadas.