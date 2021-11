Acidente de trânsito deixa um morto e um ferido na BR 290, em Butiá

publicidade

Um morto e um ferido foi o saldo de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quinta-feira no km 170 da BR 290, em Butiá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Fiat Uno, com placas de Santa Cruz do Sul, e uma carreta Scania, com placas de Santana do Livramento, colidiram frontalmente no trecho da estrada.

Conforme a PRF, o motorista do automóvel, de 32 anos, teve óbito no local. Já o condutor do caminhão foi socorrido com lesões leves, após ficar preso nas ferragens. A pista foi totalmente liberada ao amanhecer.