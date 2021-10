Acidente deixa carro pendurado em ponte em Porto Alegre

publicidade

Um Volkswagen Santana, com placas de Viamão, ficou destruído após uma colisão traseira. O veículo ficou pendurado no alto da ponte no km 102 da BR 290, sob o rio Jacuí, na Ilha das Flores, em Porto Alegre. O acidente de trânsito ocorreu no começo da manhã desta quinta-feira.

Um caminhão carregado com refrigerantes, que seguiria para Pelotas, atingiu e prensou o automóvel contra a mureta da ponte. O motorista do carro teve ferimentos, foi socorrido e hospitalizado.

A Polícia Rodoviária Federal foi mobilizada na ocorrência, que deixou o tráfego congestionado no sentido Capital-Interior da BR 290.

Veja Também