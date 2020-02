Acidente deixa dez feridos em São José do Herval

publicidade

Uma colisão traseira seguida de colisão frontal deixou dez pessoas feridas na BR 386, em São José do Herval, no começo da noite dessa quarta-feira. O acidente, que envolveu dois caminhões com placas de Lajeado e Fontoura Xavier e um micro-ônibus da prefeitura de Soledade, ocorreu por volta das 19h50min.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do segundo caminhão sofreu lesões graves e foi encaminhado ao hospital de Passo Fundo. Sete pessoas que vinham de Porto Alegre na van também ficaram feridas, assim como outros dois passageiros de um dos caminhões.

Os condutores do caminhão de Lajeado e do veículo da prefeitura saíram ilesos da colisão.