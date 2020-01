Acidente deixa um morto e três feridos em São Francisco de Paula

publicidade

Um acidente de trânsito resultou em um morto e três feridos na manhã desta quarta no km 117 da ERS 020, na localidade de Várzea São João, em São Francisco de Paula. As vítimas estavam em um Chevrolet Onix que ficou desgovernado e saiu da pista, chocando-se contra pedras. O Corpo de Bombeiros Voluntários e o Samu foram mobilizados na ocorrência.

Já na noite de terça-feira, no km 71 da BR 290 (freeway), em Gravataí, a colisão entre um Chevrolet Kadett e um Chevrolet Onix deixou uma pessoa morta e seis feridos. A vítima fatal foi o motorista do primeiro veículo. No km 382 da BR 153, em Novos Cabrais, uma colisão envolvendo um Chevrolet Monza, um Chevrolet Corsa e um Renault Sandero causou uma morte. Houve seis feridos. O óbito foi de uma passageira do terceiro veículo.

No km 300 da BR 290, em Cachoeira do Sul, uma pessoa perdeu na vida e outras quatro ficaram feridas quando um Ford Verona desgovernado derrubou a mureta de proteção de uma ponte e despencou sobre um arroio. A vítima foi o motorista do carro. O acidente ocorreu na madrugada de terça-feira.